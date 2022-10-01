Политолога оштрафовали за пост про Путина, мобилизацию и военное положение

Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Политолога Андрея Чуракова из Архангельска оштрафовали за пост в социальных сетях про президента России Владимира Путина, введение военного положения и мобилизацию. Теперь осужденный за дискредитацию ВС РФ мужчина должен будет заплатить 30 тысяч рублей, передает Telegram-канал SOTA. Решение вынес архангельский Ломоносовский суд.

В тексте политолог со ссылкой на СМИ сообщал о возможности объявления Путиным военного положения и мобилизации в приграничных с Украиной регионах, — пишут авторы канала.

Политолог уточнил, что такой сценарий возможен в случае, «если военные или гражданские объекты будут регулярно подвергаться ударам».

Страница Чуракова для пользователей в РФ была закрыта 29 июня по требованию Генеральной прокуратуры, а неделю спустя он сам удалил аккаунт. Отмечается, что Чураков покинул Россию почти сразу после начала специальной операции на Украине.

По данным SOTA, лингвистическая экспертиза по делу не проводилась, а какие именно слова в публикации суд счел дискредитацией ВС РФ, в постановлении не указано.

Ранее выяснилось, что в подмосковном Одинцово к директору портала «Одинцово-ИНФО» Андрею Остроухову и четырем его сотрудникам пришли с обысками. По предварительным данным, следственные мероприятия связаны с уголовным делом о фейках о ВС РФ. Еще в начале августа портал оштрафовали на 450 тысяч рублей.

До этого обыск проходил в Екатеринбурге в квартире главного редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова. Эти следственные действия связывали с делом, возбужденным против бывшего депутата Ильи Пономарева.