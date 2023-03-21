Политолог: слова польского посла показали настоящее отношение к России Политолог Корнилов: высказывание польского посла показало настоящее отношение к России

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Высказывание польского посла Яна Росцишевского о необходимости вступить в конфликт с Москвой показало настоящее отношение Варшавы к России, считает политолог Владимир Корнилов. В разговоре с «ПолитРоссией» он пояснил, что дипломат просто забыл, что является официальным представителем, и транслировал реальные антироссийские взгляды, которые являются для Варшавы нормой.

В Польше совершенно прямо и открыто говорят о необходимости агрессии против России. А дипломат просто ретранслировал то, что звучит на польском ТВ. Человек, видимо, просто забыл, что ему нужно фильтровать свои спичи, ведь он официальное лицо, действующий, а не отставной, — отметил эксперт.

По словам Корнилова, Росцишевский мог вдохновиться призывами бывшего президента Польши Леха Валенса, который заявил о необходимости «раздавить Россию». Политолог отметил, что скандал вокруг высказывания польского посла указывает на уровень дипломатии Варшавы, где принято сначала говорить, а потом думать.

Некоторые думают, а потом говорят, а польские дипломаты, как мы видим, делают наоборот, — подчеркнул эксперт.

Росцишевский 19 марта заявил о том, что Польша будет вынуждена вступить в конфликт с Россией, если Украина потерпит поражение. По его словам, в украинском конфликте на кону стоят западные ценности и культура.