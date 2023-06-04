Политолог рассказал, зачем власти Венгрии показали Украину без Крыма Политолог Брутер: Венгрия дала сигнал к началу переговоров между Москвой и Киевом

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Политолог Владимир Брутер заявил, что власти Венгрии, опубликовавшие видео с картой Украины без Крыма, подали сигнал, что пришла пора начать мирные переговоры между Киевом и Москвой. Сигнал подан, чтобы остановить конфликт, который очень многим мешает, отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований в беседе с URA.RU.

По мнению многих государств она немножко подзатянулась и мешает решать проблемы, которые в условиях мирной ситуации были бы давно решены, а так приходится делать вынужденные коррективы в части экономики. <...> Именно этому и посвящена карта Украины без Крыма, — пояснил Брутер.

Он считает, что Венгрия пошла на публикацию видео, поскольку не боится последствий коллективного Запада, который не так страшен, когда знаешь «его скрытые пружины и механизмы». В качестве примера Брутер привел Польшу. По его словам, поляки «регулярно с Евросоюзом собачатся», однако под санкции Брюсселя не попадают.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов предоставить площадку для российско-украинских переговоров. Он отметил, что еще в начале конфликта озвучивал это предложение главе МИД РФ Сергею Лаврову и руководителю офиса президента Украины Андрею Ермаку и с тех пор инициатива страны по-прежнему актуальна.