Политолог рассказал, зачем силовики преследуют журналистов DOXA

Фото: NEWS.ru

В Русской православной церкви планируют выпустить документ, регулирулирующий правила так называемой отчитки — процедуры изгнания бесов священнослужителями. Священник Николай Бабкин и религиовед Денис Батарчук считают, что дополнительные заклинательные молитвы не нужны, потому что любой священник начинает крещение с молитв об изгнании дьявола. Но принятие регламента они поддерживают, так как от этих сеансов в церквях отказываться пока не собираются.

Это не таинство, не какой-то обряд, это что-то очень сверхъестественное, которое не совершается просто так каким-то священнослужителем. Любой семинарист со школьной скамьи знает, что это особое дарование от Святого Духа,...