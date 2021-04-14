Политолог рассказал, зачем силовики преследуют журналистов DOXA

Силовики пришли с обысками утром 14 апреля в редакцию независимого интернет-издания DOXA, а также домой к нескольким журналистам, относящимся к этому изданию. По мнению политолога Галляма Аббасова, подобными действиями правоохранители сознательно работают на усиление протестных настроений среди студентов.
Студенты — самая оппозиционно настроенная часть общества, и радикализировать их легче лёгкого. При этом очевидно, что на нынешнем этапе развития революционного движения обысками людей не напугать, их этим только разозлить можно, — приводит издание «Новые Известия» слова Галлямова.
По его мнению, протестные настроения стимулируются, чтобы «услуги» силовых ведомств были востребованы у руководства.
Силовики в этом контексте себя неуютно чувствуют. Тут ведь им и финансирование могут срезать, и штаты подсократить. Или вообще какую реформу придумают — как при Козаке или при Медведеве. Зато если народ начинает протестовать, тут не до реформ, тут император мигом поймёт, без кого он обойтись не может, — считает политолог.
Как писал NEWS.ru, силовики устроили обыски в помещении редакции студенческого журнала DOXA, в домах у четверых сотрудников и их родителей. Мероприятия связаны с удалённым по требованию Роскомнадзора видеороликом в поддержку школьников и студентов, на которых оказывали давление руководители учебных заведений перед протестами 23 января.