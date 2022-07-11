Политолог призвал высмеивать тиражируемые в СМИ русофобские идеи Политолог Наумов призвал высмеивать тиражируемые в СМИ русофобские идеи

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В последнее время многие СМИ тиражируют «бредовые» русофобские идеи различных общественных деятелей, политолог Сергей Наумов призвал высмеивать такие предложения, вместо того чтобы «делать бесплатную рекламу» таким специалистам. По его мнению, таких «идиотов» не стоит держать в информационном пространстве, пишет Live 24.

Они предлагали лишить россиян европейских виз; заблокировать проливы между южными Курильскими островами и Россией; эстонский журналист, помнится, предложил направить ракеты на Петербург. Зачем мы делаем бесплатную рекламу русофобам? Вместо того чтобы высмеять их бредовые идеи, мы помогаем идиотам не выпадать из информационного пространства, — пожаловался Наумов.

Он высказался против стремления представителей СМИ «хайпануть» на продвижении русофобских заявлений в прессе. По мнению политолога, даже критика в адрес таких спикеров делает им неплохую рекламу. Наумов считает, что многие эксперты сознательно делают провокационные заявления ради создания инфоповода.

Ранее финский историк Юсси Ялонен предложил западным странам рассмотреть возможность военного вмешательства в украинский кризис на стороне Киева. По словам эксперта, поставка вооружений украинскому руководству, а также финансовая помощь не помогли разрешить вопрос. Он добавил, что Киев таким образом проиграет в данном конфликте.