Политолог призвал отомстить за расстрел российских пленных Политолог Марков: удары по инфраструктуре должны стать местью за преступления ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Политолог Сергей Марков считает, что России нужно отомстить за военные преступления Украины и за расстрел российских военнопленных, поскольку осуждения ВСУ со стороны западных стран не последовало, сообщает телеканал «360». По его словам, ответом на действия украинской армии могут стать массированные удары по инфраструктуры Украины. Эксперт считает, что это будет воспринято, как правильное действие.

И вот массированные удары по энергоструктуре — это месть за это убийство. Вот так все поймут, все воспримут, скажут: «Правильно», — уверен Марков.

Также политолог добавил, что Украина находится под контролем Запада, который, по его мнению, дает ей разрешение на преступления, геноцид, расстрелы и убийства. При этом фейки о преступлениях российских военных, уверен эксперт, распространяются Западом с целью оправдать самих себя.

В Telegram-каналах ранее распространилось видео, на одном из которых, как утверждалось, украинские солдаты кладут на землю сдавшихся в плен российских военных, а на втором с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле.

МИД РФ ранее потребовал от международных организаций осудить расстрел российских военнопленных бойцами ВСУ, а также провести тщательное расследование по факту произошедшего. Представитель ведомства Мария Захарова назвала видеокадры вероятного расстрела пленных доказательством преступлений «украинских неонацистов». Она обвинила Украину в нарушении международного права, в том числе Женевской конвенции.

В Минобороны России заявили, что убийство российских военнопленных является намеренным и его не удастся представить «трагическим исключением». Кроме того, согласно заявлению МО, инцидент подтверждает «живодерскую сущность нынешнего киевского режима» и его сторонников.