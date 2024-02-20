Политолог оценил вероятность начала военного конфликта в Белоруссии Перенджиев: НАТО может спровоцировать военный конфликт в Белоруссии из-за России

Фото: МО Республики Беларусь

Страны НАТО воспринимают Белоруссию как кость в горле и могут спровоцировать военный конфликт в республике, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, российские ядерные силы в стране заставляют Запад нервничать.

Страны НАТО воспринимают страну как кость в горле, так как она является союзником России. Во-первых, «ликвидация» Белоруссии позволит атаковать нашу Калининградскую область. Во-вторых, в Республике Беларусь расположились российские ядерные силы, что тоже заставляет Запад нервничать, — заявил Перенджиев.

Однако, по словам эксперта, есть и третий аспект. Он заключается в опасении западных стран относительно способности России направить войска к Киеву со стороны Белоруссии, воспользовавшись ослаблением ВСУ. Перенджиев добавил, что, по мнению Запада, отдаление Минска от Москвы поможет переломить ход событий на Украине, а значит, Россию удастся победить.

Нельзя исключать вероятность того, что на территории Белоруссии начнется военный конфликт. Помимо внешней агрессии, осуществляются попытки совершения государственного переворота внутри страны, используя пятую колонну, — заключил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал небезосновательными опасения о возможности третьей мировой войны. Он призвал силовиков «ментально и стратегически» готовиться к военным действиям. Глава республики подчеркнул, что Минск не стремится к этому, однако призвал отбросить «иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта».