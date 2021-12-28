Политолог оценил уровень свободы слова в России

Нарушение права на свободу слова — самое распространённое в России, свидетельствуют результаты проведённого опроса, заявил изданию Pravda.Ru доцент кафедры политических наук и международных отношений Челябинского госуниверситета Иван Нохрин. По его словам, 16% респондентов заявили, что сталкивались с нарушением права свободно высказываться за последние пять лет. 10% опрошенных сообщили, что ущемлялось их право получать информацию.

Поэтому можно сказать, что и в России значительная часть населения ощущает невозможность открыто говорить и обсуждать некоторые темы. В то же время, как показал опрос, 51% населения не чувствует никаких ограничений прав и свобод, что составляет хоть и незначительное, но большинство, — пишет издание.

Следует иметь в виду, что в это число входят не только люди, которые полностью удовлетворены имеющимися правами и возможностями, но и те, кто не имеет опыта их реализации, а потому и не ощущают никаких ограничений, отмечает Pravda.Ru.

Ранее социологи Левада-Центра (организация, исполняющая функции иностранного агента) провели опрос, чтобы узнать, как россияне оценивают соблюдение их прав и свобод. По мнению респондентов, право на жизнь, свободы и личную неприкосновенность остаётся самым важным. В перечень самых важных прав и свобод вошли право на медицинскую помощь, на справедливый суд, на свободу слова, на неприкосновенность имущества и жилища.

Исследование было проведено 21–27 октября среди 1636 человек в возрасте от 18 лет в 137 населённых пунктах РФ.

Ранее около половины россиян заявили в ходе опроса, что музыкантам, художникам и режиссёрам лучше избегать в своём творчестве тем насилия и суицида, алкоголя и наркотиков. 63% граждан РФ считают, что нужно запрещать выступления артистов, которые используют нецензурную лексику, противоположного мнения придерживаются 36%.