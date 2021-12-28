Политолог оценил уровень свободы слова в России

Политолог оценил уровень свободы слова в РоссииПолитолог Нохрин: нарушение права на свободу слова — самое распространённое в России
Нарушение права на
Поэтому можно сказать, что и в России значительная часть населения ощущает невозможность открыто говорить и обсуждать некоторые темы. В то же время, как показал опрос, 51% населения не чувствует никаких ограничений прав и свобод, что составляет хоть и незначительное, но большинство, — пишет издание.
Следует иметь в виду, что в это число входят не только люди, которые полностью удовлетворены имеющимися правами и возможностями, но и те, кто не имеет опыта их реализации, а потому и не ощущают никаких ограничений, отмечает Pravda.Ru.
Ранее социологи Левада-Центра (организация, исполняющая функции иностранного агента)
Исследование было проведено 21–27 октября среди 1636 человек в возрасте от 18 лет в 137 населённых пунктах РФ.
Ранее около половины россиян заявили в ходе опроса, что музыкантам, художникам и режиссёрам лучше избегать в своём творчестве тем насилия и суицида, алкоголя и наркотиков. 63% граждан РФ считают, что нужно запрещать выступления артистов, которые используют нецензурную лексику, противоположного мнения придерживаются 36%.