Зампред кабмина исполнил мечту 12-летнего участника акции «Ёлка желаний»

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин осуществил мечту 12-летнего участника проекта «Ёлка желаний» — Даниила Белова из Московской области. Мальчик поплавал с дельфинами в «Москвариуме» на территории ВДНХ, передаёт ТАСС.

Я знаю, что летом ты отдыхал на море, очень надеялся поплавать с дельфинами, но в открытом море не всем счастливится. И вот на «Ёлке желаний» ты загадал такое желание — поплавать с дельфинами. Оно попало ко мне. К счастью, мы живём в Москве, а ты — в Московской области. У нас есть дельфинарий, — сказал Хуснуллин, обращаясь по видео к мальчику.

Политик попросил Даниила рассказать о своих впечатлениях после посещения московского океанариума.

Сначала было немного страшно, а потом уже привык, — отметил ребёнок.

После осмотра основной экспозиции «Москвариума» Даниил отправился в бассейн с дельфинами. Там он получил тщательный инструктаж, познакомился с животными и поплавал с ними.

Благотворительную акцию «Ёлка желаний», в которой принимают участие многие известные политики, в том числе президент РФ Владимир Путин, финансирует проект «Мечтай со мной». Целью организации является оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, а также попавшим в сложную ситуацию подросткам и дошкольникам. За время существования акции было реализовано более 21 тысячи желаний.

Ранее были опубликованы результаты исследования Райффайзенбанка, которое показало, что большинство (61%) родителей в России готовы потратить на новогодний подарок своим детям более трёх тысяч рублей. При этом 6% опрошенных заявили, что около тысячи рублей на презент вполне достаточно.