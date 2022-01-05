Зампред кабмина исполнил мечту 12-летнего участника акции «Ёлка желаний»
Хуснуллин исполнил желание 12-летнего мальчика, мечтавшего поплавать с дельфинами
Софья Купервасер
Софья Купервасер
14:21, 05 января 2022
Марат ХуснуллинФото: Алексей Майшев/POOL/ТАСС
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Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин осуществил мечту 12-летнего участника проекта «Ёлка желаний» — Даниила Белова из Московской области. Мальчик поплавал с дельфинами в «Москвариуме» на территории ВДНХ, передаёт ТАСС.
Я знаю, что летом ты отдыхал на море, очень надеялся поплавать с дельфинами, но в открытом море не всем счастливится. И вот на «Ёлке желаний» ты загадал такое желание — поплавать с дельфинами. Оно попало ко мне. К счастью, мы живём в Москве, а ты — в Московской области. У нас есть дельфинарий,— сказал Хуснуллин, обращаясь по видео к мальчику.
Политик попросил Даниила рассказать о своих впечатлениях после посещения московского океанариума.
Сначала было немного страшно, а потом уже привык, — отметил ребёнок.
После осмотра основной экспозиции «Москвариума» Даниил отправился в бассейн с дельфинами. Там он получил тщательный инструктаж, познакомился с животными и поплавал с ними.
Благотворительную акцию «Ёлка желаний», в которой принимают участие многие известные политики, в том числе президент РФ Владимир Путин, финансирует проект «Мечтай со мной». Целью организации является оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, а также попавшим в сложную ситуацию подросткам и дошкольникам. За время существования акции было реализовано более 21 тысячи желаний.
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