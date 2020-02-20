https://static.news.ru/photo/898b56be-53fa-11ea-8b2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Средняя цена полиса ОСАГО в январе 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,8% — до 5,529 тыс. рублей. Также на 2,8% выросло количество заключённых по ОСАГО договоров — до 2,49 млн штук.

То обстоятельство, что средняя цена обязательной «автогражданки» продолжает снижаться, вызвано ожиданиями страховщиков скорого рассмотрения Госдумой поправок к закону об ОСАГО, индивидуализирующим тариф, — цитирует пресс-служба Российского союза автостраховщиков его президента Игоря Юргенса.

Средняя страховая премия для автомобилей физлиц в январе снизилась на 2,13% — до 5,455 тыс. рублей, а средняя выплата выросла на 3,7% — до 67,99 тыс. рублей.

Как писал NEWS.ru, глава департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов рассказал, чем россиян не устраивает ОСАГО. Автомобилисты не получают деньги в случаях, которые не являются страховыми. Страховая компания в таких случаях не только может, но и должна отказывать в выплатах, но человек будет этим недоволен, считает Цыганов. Многих автовладельцев также не устраивает, что ремонт машины производят не в день обращения. Ещё часть автомобилистов недовольны тем, что чинит машину незнакомый мастер. Есть и такой фактор, как неполнота выплаты или попытка её занижения.