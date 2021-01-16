Полиция закрыла зону прилёта во Внуково перед прибытием Навального

https://static.news.ru/photo/17d35b5c-58cc-11eb-bf5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов закрыли для доступа людей зону прилёта московского аэропорта Внуково всех людей. Через несколько часов в воздушную гавань прибудет самолёт с политиком Алексеем Навальным.

Из зала выгнали всех пассажиров и встречающих — там остались только силовики и сотрудники аэропорта, передаёт «Подъём». Кроме того, в международной зоне была установлена ширма, сквозь которую не видно прибывающих.

Возле аэропорта собрались несколько десятков человек, которые заявляют, что приехали встречать певицу Ольгу Бузову. При этом сама звезда сейчас находится в Санкт-Петербурге.

Также сейчас аэропорт ввёл правила, согласно которым встречающие и провожающие не могут попасть в здание аэровокзала. У людей проверяют билеты на входе. Кроме того, часть территории воздушной гавани сейчас огорожена забором, а также возле аэропорта заметили автозак, машины с надписями «Росгвардия» и «Разминирование».

Ранее NEWS.ru запросил у аэропорта Внуково аккредитацию, чтобы встретить Навального. В аэропорту ответили, что организация деятельности СМИ на территории аэровокзального комплекса временно не проводится в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности пребывания пассажиров.

Оппозиционера всё равно собираются встречать журналисты, но сталкиваются с препятствиями. Так, в Санкт-Петербурге задержали журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, который собирался вылетать в столицу, чтобы встретить политика в аэропорту Внуково.

Самолёт авиакомпании «Победа» с Навальным на борту должен приземлиться во Внуково в воскресенье в 19:20. На данный момент оппозиционер находится в Берлине и готовится к вылету на родину. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Бранденбург в Берлине, в настоящее время идёт регистрация на рейс, вылет запланирован на 14:45 (16:45 мск).