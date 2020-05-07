Полиция возбудила уголовное дело после гибели собак из монастыря под Тулой

https://static.news.ru/photo/bd845c78-9035-11ea-929a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Тульской области возбудили дело по факту убийства шести собак, пропавших с территории Свято-Казанского монастыря села Колюпаново. Уголовное производство открыто полицией по настоянию общественников и прокуратуры, ранее правоохранительные органы криминала в смерти животных не усмотрели.

Инцидент произошёл во второй половине марта. 16-го числа священник местного храма Андрей Дёмин распорядился вывезти собак, которые на протяжении многих лет были обитателями живого уголка при обители. Несколько десятков животных в разное время были подброшены щенками к стенам монастыря, где их приютила и выходила настоятельница, которая в последние месяцы плохо себя чувствует и практически отошла от дел.

Волонтёрам в храме сообщили, что животные отправлены в приюты и пристроены «в хорошие руки», полиции — что «случилось чудо, и собаки улетели», сообщает «Интерфакс». Позже увезённых псов стали находить в лесах и полях региона в радиусе 30–40 километров. 25 обнаружены живыми, шесть — мёртвыми.

После этого по заявлению активистов полиция провела проверку, но не усмотрела в произошедшем признаков состава преступления. Следователи пришли к выводу, что собаки разбежались, так как вольеры оказались не заперты. Между тем, по словам волонтёров, представители епархии заявляли, что собаки были вывезены по распоряжению Дёмина, а за их вывоз было заплачено.

Алексинский межрайонный прокурор расценил отказ полиции возбуждать дело как незаконный и необоснованный и вернул материал для дополнительной проверки. Уголовное дело возбуждено по статье о жестоком обращении с животными.

Ранее NEWS.ru писал, что в Свято-Казанском монастыре кроме собак содержались ещё и кошки. Однако после закрытия приюта отдавать их на попечение зоозащитникам руководство обители отказалось.