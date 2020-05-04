Полиция Сургута нашла подпольную вечеринку

https://static.news.ru/photo/5b235408-8e14-11ea-9a1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Незаконная вечеринка проходила в одном из закрытых ресторанов Сургута. Об этом сообщили в местной полиции.

О нарушении силовикам сообщила жительница города, передаёт РИА Новости. Инцидент произошёл на улице Энергетиков.

Сотрудники правоохранительных органов составили девять административных протоколов на посетителей заведения и в настоящее время ищут хозяйку ресторана.

По данным телекомпании «СургутИнформТВ», участниками мероприятия были местные предприниматели. Согласно одной из версий, они обсуждали тяжёлое положение бизнеса из-за ограничений, связанных с коронавирусом, по другой — дегустировали новое меню заведения.

Как ранее писал NEWS.ru, 60% считают, что в России предпочтительны жёсткие ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.