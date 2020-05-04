Полиция Сургута нашла подпольную вечеринку

Незаконная вечеринка проходила в одном из закрытых ресторанов Сургута. Об этом сообщили в местной полиции.
О нарушении силовикам сообщила жительница города,
Сотрудники правоохранительных органов составили девять административных протоколов на посетителей заведения и в настоящее время ищут хозяйку ресторана.
По данным телекомпании «СургутИнформТВ», участниками мероприятия
Как ранее писал NEWS.ru, 60% считают, что в России предпочтительны жёсткие ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
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