Полиция проверит на полиграфе мужчину, убившего педофила

В Самарской области мужчину, подозреваемого в убийстве педофила, проверят на полиграфе. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

2 сентября стало известно, что мужчина сознался в убийстве своего знакомого, который изнасиловал его девятилетнюю дочь. При этом он сообщил, что о преступлении узнал случайно, просматривая фото на телефоне друга семьи. На мужчину заведено уголовное дело.

С целью установления объективной картины произошедшего проводится проверка показаний на месте, назначен комплекс медико-криминалистических и ситуационных экспертиз, в том числе для установления времени смерти и характера причинения телесных повреждений. Кроме того, планируется проведение психофизиологического исследования с использованием полиграфа мужчине 1987 года рождения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках уголовного дела об убийстве будет дана процессуальная оценка действиям умершего, в отношении которого поступили сообщения о совершении преступлений против половой неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что отец девочки заявил, что насильник сам наткнулся на нож в ходе выяснения отношений.