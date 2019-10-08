Главк МВД Москвы предъявил иски Алексею Навальному и ещё ряду оппозиционеров на общую сумму около 18 млн рублей.
Заявления направлены в Симоновский суд столицы. В качестве ответчиков, помимо Навального, указаны координатор его штаба в Москве Олег Степанов, Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Александр Соловьёв, Владимир Милов и сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров.
Полиция намерена добиться от оппозиционеров возмещения ущерба, связанного с необходимостью привлечения дополнительных сил и средств для обеспечения общественного порядка в дни проведения несогласованных акций.
Албуров назвал иски частью кампании по ресурсному изматыванию ФБК. Он заявил, что не понимает, какие именно убытки могла понести полиция, работа которой оплачивается из бюджета.
Жданов, в свою очередь, назвал иски несостоятельными с точки зрения гражданского права. По его мнению, у заявлений не должно быть процессуальных последствий, сообщает «
Досудебные беседы со сторонами назначены на 21 октября. В пресс-службе столичной полиции иски не прокомментировали.
Ранее News.ru писал, что иск к оппозиционерам был предъявлен Московским метрополитеном. Подземка потребовала взыскать с организаторов акции 27 июля свыше 53 тысяч рублей из-за дополнительной нагрузки на своих сотрудников. Требование было удовлетворено Коптевским судом.
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