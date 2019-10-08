https://static.news.ru/photo/7d6ab61a-e99a-11e9-8194-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главк МВД Москвы предъявил иски Алексею Навальному и ещё ряду оппозиционеров на общую сумму около 18 млн рублей.

Заявления направлены в Симоновский суд столицы. В качестве ответчиков, помимо Навального, указаны координатор его штаба в Москве Олег Степанов, Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Александр Соловьёв, Владимир Милов и сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров.

Полиция намерена добиться от оппозиционеров возмещения ущерба, связанного с необходимостью привлечения дополнительных сил и средств для обеспечения общественного порядка в дни проведения несогласованных акций.

Албуров назвал иски частью кампании по ресурсному изматыванию ФБК. Он заявил, что не понимает, какие именно убытки могла понести полиция, работа которой оплачивается из бюджета.

Жданов, в свою очередь, назвал иски несостоятельными с точки зрения гражданского права. По его мнению, у заявлений не должно быть процессуальных последствий, сообщает « Коммерсант ».

Досудебные беседы со сторонами назначены на 21 октября. В пресс-службе столичной полиции иски не прокомментировали.

Ранее News.ru писал, что иск к оппозиционерам был предъявлен Московским метрополитеном. Подземка потребовала взыскать с организаторов акции 27 июля свыше 53 тысяч рублей из-за дополнительной нагрузки на своих сотрудников. Требование было удовлетворено Коптевским судом.