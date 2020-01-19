https://static.news.ru/photo/4cd301e8-3ab6-11ea-ab55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пьяный мужчина, которого в конце декабря полицейским пришлось возить на тележке по аэропорту Внуково, оказался чиновником.

По словам полицейских, мужчина не хотел идти своими ногами и громко выл. Он был задержан вместе со своим коллегой из Печорского управления Ростехнадзора. Одного из них пришлось заковать в наручники.

После появления видео в соцсетях была организована проверка, однако руководство не нашло нарушений в действиях сотрудников, которым не оставалось другого выбора, передаёт Telegram-канал Baza.

Как писал NEWS.ru, 21 декабря сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира, который был настолько пьян, что не мог передвигаться самостоятельно. Очевидцы сняли «транспортировку» мужчины на видео — полицейским пришлось вывозить его из терминала на тележке. На кадрах видно, что тот лежит плашмя и громко воет.