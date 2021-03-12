Полицейский попался на продаже данных об умерших людях

https://static.news.ru/photo/b7716bda-8316-11eb-b845-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержали сотрудника полиции, который подозревается в продаже сведений о фактах смерти граждан. На этом он заработал не менее 145 тысяч рублей.

Речь идёт о командире отделения патрульно-постовой службы ОМВД по Гагаринскому району. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). По версии следствия, противоправной деятельностью полицейский занимался с декабря 2019 года по май 2020-го. За денежное вознаграждение он сообщал об умерших жителях столицы сотруднице фирмы по оказанию ритуальных услуг.

В пресс-службе московского главка МВД подтвердили, что причастность полицейского к данному преступлению установлена. Там заявили, что он будет уволен по отрицательным основаниям и понесёт наказание, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что на продаже сведений об умерших похоронным агентствам попался полицейский во Владивостоке. За каждое сообщение он получал по тысяче рублей, а общий его доход от информирования ритуальных контор составил более 87 тысяч рублей. Полицейского уволили после того, как преступная схема была раскрыта.