Полицейские задержали одного из самых разыскиваемых преступников России

Сотрудники полиции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) задержали престуника, которого искали 20 лет. Юрий Чекин известен как организатор и заказчик убийства прокурора ХМАО Юрия Бедерина. За информацию о месте, где скрывается преступник, МВД предлагало награду в 1 млн рублей, сообщает «МВД МЕДИА».

Задержан Юрий Чекин, находившийся в розыске более 20 лет. Он обвиняется в организации убийства прокурора округа Юрия Бедерина, которое было совершено в 2000 году, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Прокурора Юрия Бердина в 2000 году расстреляли в подъезде собственного дома. Сотрудниками ФСБ были арестованы двое выходцев из Дагестана, а также ещё один участник преступной группы, который назвал имя Чекина как заказчика. По некоторым сведениям, в то время обвиняемый был чиновником, а решение об устранении прокурора принял, когда узнал о его намерении возбудить уголовное дело в связи с хищением бюджетных средств.

В течение всего этого времени обвиняемый скрывался. По оперативным данным, последние несколько лет он жил в многоквартирном доме по улице Калинина, причём на улицу не выходил. Окна жилища преступник завесил непрозрачной плёнкой.

Ранее стало известно, что обвиняемый в убийстве и незаконном обороте оружия российский предприниматель Тельман Исмаилов, объявленный в международный розыск, получил в Черногории политическое убежище. До 2015 года Исмаилов входил в число 200 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes.