Исмаилов получил политическое убежище в Черногории

Российский предприниматель Тельман Исмаилов, объявленный в международный розыск, получил политическое убежище в Черногории. Об этом рассказал его адвокат Милош Вуксанович, передаёт издание Vijesti.

По словам юриста, его клиент вышел из изолятора для ожидающих экстрадицию в связи с получением убежища.

Миллиардер из Азербайджана Тельман Исмаилов был освобождён сегодня из следственного изолятора после того, как ранее получил убежище, — говорится в сообщении издания.

О задержании Тельмана Исмаилова в Черногории по ордеру Интерпола на арест стало известно 1 октября. Предприниматель и его брат Вагиф были объявлены в международный розыск. В России им предъявлены обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал братьев заочно. Следствие считает Тельмана Исмaилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мeхман Керимов осуждён на 13 лет колонии строгого режима.

Основанием для задержания стал международный ордер Интерпола на арест и решение московского Басманного суда об аресте и экстрадиции в рамках уголовного производства. До 2015 года Исмаилов входил в топ-200 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes.