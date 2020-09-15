«Покойся с миром»: тег хейтеров о Джоан Роулинг вышел в топ Twitter

https://static.news.ru/photo/675b67fe-f770-11ea-a03b-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/JKRowling

Пользователи Twitter вывели в топ хештег #RIPJKRowling («Покойся с миром, Дж. К. Роулинг») накануне презентации её новой книги. Главным героем романа является маньяк, одевающийся как женщина для поиска жертв. Публика микроблог-платформы увидела в этом сюжете нетерпимость к трансгендерам.

Она убила свою карьеру, гордо ненавидя трансгендеров, и в любом случае никто не будет сильно по ней скучать, — пишут пользователи.

Встречаются и более жестокие твиты:

#RIPJKRowling canât believe she died... this was the last picture that was taken of her before she passed pic.twitter.com/YSEkG53DKJ — sebby (@ag6dreamer) September 14, 2020

Когда хештег вышел в тренды, Twitter во избежание заблуждений даже добавила для него пояснение о том, что на самом деле писательница жива. К вечеру 15 сентября в топ платформы поднялся хештег в защиту Роулинг — #IStandWithJKRowling («Я поддерживаю Дж. К. Роулинг»).

Какая же Twitter грязная, лицемерная помойка. На книге Джоан Роулинг почти все мы выросли, осознавая ценность настоящей дружбы. Эти же дети через 20 лет: #RIPJKRowling, — возмущаются защитники писательницы.

Ненависть со стороны ряда представителей ЛГБТ-сообщества Роулинг вызвала ещё в начале лета. Поводом стали её июньские твиты о биологическом поле, писал NEWS.ru.