«Покойся с миром»: тег хейтеров о Джоан Роулинг вышел в топ Twitter

Пользователи Twitter вывели в топ хештег #RIPJKRowling («Покойся с миром, Дж. К. Роулинг») накануне презентации её новой книги. Главным героем романа является маньяк, одевающийся как женщина для поиска жертв. Публика микроблог-платформы увидела в этом сюжете нетерпимость к трансгендерам.
Она убила свою карьеру, гордо ненавидя трансгендеров, и в любом случае никто не будет сильно по ней скучать, — пишут пользователи.
Когда хештег вышел в тренды, Twitter во избежание заблуждений даже добавила для него пояснение о том, что на самом деле писательница жива. К вечеру 15 сентября в топ платформы поднялся хештег в защиту Роулинг — #IStandWithJKRowling («Я поддерживаю Дж. К. Роулинг»).
Какая же Twitter грязная, лицемерная помойка. На книге Джоан Роулинг почти все мы выросли, осознавая ценность настоящей дружбы. Эти же дети через 20 лет: #RIPJKRowling, — возмущаются защитники писательницы.
Ненависть со стороны ряда представителей ЛГБТ-сообщества Роулинг вызвала ещё в начале лета. Поводом стали её июньские твиты о биологическом поле, писал NEWS.ru.