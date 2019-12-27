https://static.news.ru/photo/17565ae2-28c8-11ea-9352-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин​/АГН «Москва»

Фанаты Децла хотят оснастить могилу рэпера камерами наблюдения. Такое решение они приняли после пожара на месте захоронения исполнителя.

27 декабря поклонники творчества Кирилла Толмацкого побывали на Пятницком кладбище Москвы. Они прибрали могилу и принесли цветы.

Если дадут добро родители Кирилла, установят камеры и круглосуточное наблюдение. Сейчас мы облагородили место захоронения. Любящих Кирилла людей призывают прийти к нему и оставить, как и раньше, стихи и другие памятные вещи, — обратились фанаты через Telegram-канал LifeShot.

ЧП произошло в ночь с 25 на 26 декабря. Ирина Толмацкая рассказала, что когда пришла на могилу сына, увидела обугленный крест и сожжённую ограду. Она отметила, что пожар мог возникнуть и случайно — из-за оставленных поклонницами свечей.

Кирилл Толмацкий скончался после концерта в Ижевске 2 февраля в возрасте 35 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. К ней привело осложнение заболевания сердечно-сосудистой системы.

Ранее NEWS.ru писал, что поклонники обсуждают в соцсетях фантастические версии о том, что рэпер Децл жив и лишь изобразил свою смерть. В последние годы он и его жена оставляли в соцсетях странные послания-головоломки. Задним числом в них очень легко увидеть намёки на темы смерти, обмана, воскрешения, они перекликаются с его заявлениями о планируемой инсценировке.