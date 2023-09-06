Поклонница Шатунова нашла способ «оживить» кумира Поклонница Шатунова сделала куклу певца, чтобы оживить кумира

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Открытие памятника музыканту Юрию Шатунову в Москве

Поклонница солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова сделала куклу исполнителя и пришла с ней на открытие памятника артисту на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент NEWS. Девушка сообщила, что ее зовут Шелепиха Хорошева. Она отметила, что ей захотелось «оживить легенду, будто он не умирал». Свою работу она назвала «3D-модель робот». Девушка добавила, что кукла Шатунова должна помочь ей набрать подписчиков на ее YouTube-канале.

Это Юрий Васильевич Шатунов. Моя работа. 3D модель робот. Мне захотелось его снова оживить, эту легенду, так , чтобы людям было весело с ним жить, как будто он не умирал. Я сделала его, чтобы люди подписывались на мой канал в YouTube, — сказала она, рассказывая о кукле.

Девушка отметила, что своего робота она также сделала, так как ей стало очень жалко Шатунова. На вопрос корреспондента, что может делать робот, Шелепиха сказала, что он «делает зарядку и кланяется».

6 сентября, в день 50-летия со дня рождения Шатунова, на Троекуровском кладбище состоялось открытие памятника музыканту. Церемонию посетили вдова исполнителя и его дети в сопровождении охраны. В общей сложности у памятника собрались несколько сотен человек. Один из поклонников Шатунова заметил, что на церемонию не пришел ни один известный артист. Это он связал с завистью.