«Показать, что круче Залужного»: названа первая цель Сырского «Неофициальный Безсонов»: Сырский готовит деблокаду Авдеевки

Первой целью Александра Сырского в качестве главкома ВСУ станет «деблокада» Авдеевки, заявил военный корреспондент Даниил Безсонов в своем Telegram-канале. Он отметил, что таким образом Сырский постарается показать, что он «круче» своего предшественника Валерия Залужного.

Сейчас, по данным от моих источников, Сырский готовит «деблокаду» Авдеевки. Для этого он начнет сгонять туда все больше сил и средств, оголяя фронт на других участках, — написал Безсонов.

Безсонов отметил, что новый главнокомандующий армией будет посылать своих солдат в «мясные штурмы», чтобы продемонстрировать, что он «круче» Залужного, и президент Украины Владимир Зеленский не зря сделал выбор в его пользу. При этом украинскому лидеру, подчеркнул военкор, нужно продемонстрировать «хоть какие-то» успехи, чтобы «выпросить больше денег у западных хозяев».

Сколько ради этих денег погибнет украинских солдат и офицеров, ни Сырского, ни Зеленского не волнует. Им всегда есть куда сбегать, — резюмировал Безсонов.