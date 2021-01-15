«Пойдёт насмарку»: Жириновский призвал привитых отказаться от купаний

https://static.news.ru/photo/d2f28986-5772-11eb-8c7a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Жириновский призвал не принимать участия в крещенских купаниях людей, сделавших прививку от коронавируса. Этой традиции можно следовать и в следующем году.

По словам лидера ЛДПР, вакцинация для этих людей пойдёт насмарку, если они окунутся в ледяную воду. Это резко понизит иммунитет и смысла в сделанной прививке от коронавируса не будет, приводит мнение политика РИА Новости.

Пока все рекомендуют этого не делать, поскольку те, кто сделали вакцину, у них организм организует сопротивление поступающей инфекции, а если мы окунёмся в ледяную воду, то резко понизим иммунитет и вся эта вакцина пойдёт насмарку. Поэтому в этом году давайте все воздержимся, а уже в 2022 году обязательно все пойдём, и я обещаю, но я с подогревом пойду, — пояснил свою позицию лидер ЛДПР.

Жириновский пообещал, что «окунётся хоть раз», если температура воды в реке будет не менее 25 градусов выше нуля. Поэтому он в своей манере призвал «подогреть всю Москву-реку» или поставить «чан с подогревом» на площади Революции. Тем же, кто не сделал прививку, лидер ЛДПР рекомендовал смело идти окунаться, хотя «морозы будут страшные».

Это хорошо, это нас сплачивает, это приятно, когда морозец всё тело бодрит, мурашки по телу, петь хочется, второй раз жениться хочется, в пятый раз разводиться. Это же великолепная закалка для организма, — подбодрил россиян политик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач не рекомендует окунаться в прорубь на Крещение тем, кто привился от коронавируса. Отказаться от купаний стоит и тем, у кого есть подозрение на любое другое заболевание, считает врач-инфекционист профессор Николай Малышев.