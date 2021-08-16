Похитителю школьницы на Алтае предъявили обвинения

Жителю Бийского района Олегу Лавкину, который похитил и в течение нескольких дней удерживал в подвале своего дома 12-летнюю девочку, предъявлены обвинения. Об этом сообщается на сайте управления СКР по Алтайскому краю.
Мужчина обвиняется в совершении преступлений, которые предусмотрены п. п. «в, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
Лавкин допрошен в качестве обвиняемого, с ним проведён ряд следственных действий. На время расследования мужчина помещён в следственный изолятор. Сотрудники СКР
Об исчезновении школьницы стало известно 31 июля. Её поиски велись на протяжении трёх дней, после этого она вернулась домой. По одним данным, девочке удалось сбежать, по другим — Лавкин сам отпустил её, а затем пустился в бега, испугавшись общественного резонанса.
Мужчину объявили в федеральный розыск и 12 августа его задержали. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Кроме того, него есть психические отклонения, связанные с употреблением лёгких наркотиков.