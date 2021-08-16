Похитителю школьницы на Алтае предъявили обвинения

Жителю Бийского района Олегу Лавкину, который похитил и в течение нескольких дней удерживал в подвале своего дома 12-летнюю девочку, предъявлены обвинения. Об этом сообщается на сайте управления СКР по Алтайскому краю.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, которые предусмотрены п. п. «в, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Лавкин допрошен в качестве обвиняемого, с ним проведён ряд следственных действий. На время расследования мужчина помещён в следственный изолятор. Сотрудники СКР продолжают сбор и закрепление доказательств. Кроме того, устанавливаются обстоятельства еще нескольких преступлений сексуального характера, ранее совершённых обвиняемым в отношении несовершеннолетней.

Об исчезновении школьницы стало известно 31 июля. Её поиски велись на протяжении трёх дней, после этого она вернулась домой. По одним данным, девочке удалось сбежать, по другим — Лавкин сам отпустил её, а затем пустился в бега, испугавшись общественного резонанса.

Мужчину объявили в федеральный розыск и 12 августа его задержали. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Кроме того, него есть психические отклонения, связанные с употреблением лёгких наркотиков.