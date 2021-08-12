Похитителя алтайской школьницы задержали спустя десять дней поисков

В селе Онгудай на Алтае был задержан Олег Лавкин, который похитил и держал 12-летнюю девочку из Бийска в подвале дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК России.

Задержан Олег Лавкин на территории Республики Алтай, в ближайшее время он будет конвоирован в Алтайский край для производства следственных действий, — говорится в сообщении Следственного комитета.

О пропаже школьницы стало известно 31 июля. На протяжении трёх дней в её поисках были задействованы сотни человек. 2 августа девочка пришла домой сама. Всё это время её удерживал в подвале местный житель Олег Лавкин, который напал на неё и похитил, при этом бросив одежду и телефон, чтобы все решили, что она утонула.

По одним данным, школьнице удалось сбежать, по другим — мужчина сам отпустил её, а затем сбежал, испугавшись общественного резонанса.

Лавкин был объявлен в федеральный розыск. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. По данным следствия, у него есть психические отклонения, связанные с употреблением лёгких наркотиков.