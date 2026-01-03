Погреб как новенький за день: спасаем заготовки от сырости с помощью обычной буржуйки

Весной дачники вовсю готовятся к новому сезону — и погреб требует особого внимания. Избыточная влага способна испортить заготовки, спровоцировать появление плесени и даже повредить конструкции. Но есть проверенный способ быстро осушить помещение без дорогого оборудования.

Если вы заметили сырость в погребе, сперва проверьте вентиляцию и гидроизоляцию — без их исправности любая сушка даст лишь временный эффект. Оптимальное время для осушения — сухие летние дни: тогда процесс пройдёт быстрее. Начните с проветривания: откройте люк на несколько дней, чтобы часть влаги ушла естественным путём. Затем освободите пространство от лишних предметов.

Далее возьмите мобильную печь‑буржуйку. Установите её на пол, подключите дымоход к вентиляционному отверстию, а люк оставьте открытым. Разожгите огонь, используя дрова или другое твёрдое топливо. Горячий воздух от печи повысит температуру, ускорит испарение влаги и создаст циркуляцию, выводя сырость наружу. Обычно хватает нескольких часов работы печи.

Не забывайте о безопасности: убедитесь, что вентиляционные трубы не из горючих материалов, не оставляйте печь без присмотра и держите под рукой средства пожаротушения. После сушки очистите поверхности от плесени, вымойте их и обработайте антисептиком — и ваш погреб будет готов к хранению урожая.

