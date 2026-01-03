Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 07:00

Погреб как новенький за день: спасаем заготовки от сырости с помощью обычной буржуйки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Весной дачники вовсю готовятся к новому сезону — и погреб требует особого внимания. Избыточная влага способна испортить заготовки, спровоцировать появление плесени и даже повредить конструкции. Но есть проверенный способ быстро осушить помещение без дорогого оборудования.

Если вы заметили сырость в погребе, сперва проверьте вентиляцию и гидроизоляцию — без их исправности любая сушка даст лишь временный эффект. Оптимальное время для осушения — сухие летние дни: тогда процесс пройдёт быстрее. Начните с проветривания: откройте люк на несколько дней, чтобы часть влаги ушла естественным путём. Затем освободите пространство от лишних предметов.

Далее возьмите мобильную печь‑буржуйку. Установите её на пол, подключите дымоход к вентиляционному отверстию, а люк оставьте открытым. Разожгите огонь, используя дрова или другое твёрдое топливо. Горячий воздух от печи повысит температуру, ускорит испарение влаги и создаст циркуляцию, выводя сырость наружу. Обычно хватает нескольких часов работы печи.

Не забывайте о безопасности: убедитесь, что вентиляционные трубы не из горючих материалов, не оставляйте печь без присмотра и держите под рукой средства пожаротушения. После сушки очистите поверхности от плесени, вымойте их и обработайте антисептиком — и ваш погреб будет готов к хранению урожая.

Ранее сообщалось, что чистка духовки часто превращается в утомительный процесс с жесткими щетками и агрессивными средствами. Но есть способы удалить даже многолетний нагар без механического воздействия и риска повредить эмаль.

Проверено редакцией
хранение
советы
домохозяйства
сырость
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне сдали почти 500 тонн мелочи за год
Психолог рассказала, как правильно ставить цели на год
Гороскоп 3 января: оздоравливаемся, храним деньги, меняем имидж
Боец ВС России «заарканил» украинскую «Бабу Ягу»
«Явно предвидели»: в Китае восхитились РФ из-за «ледяного» отпора Польше
Банки в России начали блокировать крупные покупки на маркетплейсах
Пьяный незнакомец на улице — что делать и как не нарваться на неприятности
Названы основные поставщики игристого в Россию
Над украинскими беженцами в Европе навис дамоклов меч
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 января: инфографика
Купянск под охраной, разгром ВСУ в Гуляйполе: новости СВО на утро 3 января
Куда сходить на Рождество: 7 идей идеального праздника вдвоем и с детьми
Праздник в бокале: рецепт нежного апельсинового ликера «Куантро»
Гинцбург оценил эффективность новой вакцины от меланомы
«Трамп будет зол»: в Европе назвали назначение Буданова большой ошибкой
Зарплаты трактористов и комбайнеров в России достигли 300 тыс. рублей
Россиянам объяснили, какие социальные выплаты выросли с января
Российские военные нашли способ отгонять дроны-перехватчики ВСУ
В России предложили вспомнить антиалкогольные практики Советского Союза
Названо число БПЛА, сбитых ночью над Россией
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.