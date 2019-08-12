https://static.news.ru/photo/58834fea-bd00-11e9-a519-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosatom/Facebook.com

Специалисты Росатома, погибшие при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, представлены к государственным наградам. Об этом на траурном митинге заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Мы провожаем в последний путь настоящих патриотов своей страны. Они брали на себя ещё и физический риск проведения уникальных испытаний, который, к сожалению, сколько ни просчитывай заранее, сколько ни готовься, но исключить риск на все сто процентов невозможно никогда, — цитирует « Интерфакс » Кириенко.

Как ранее писал News.ru, 5 и 9 августа на складе войсковой части 74008 произошло две серии взрывов. После первой погиб один человек и 14 пострадали. После второй травмы получили 18 человек. Позднее в региональном Минздраве сообщили, что общее число пострадавших под Ачинском увеличилось до 33 человек.