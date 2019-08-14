https://static.news.ru/photo/293d36c6-be7f-11e9-b47b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Макаров сообщил, что железнодорожную ветку между южным и северным терминалами аэропорта Шереметьево планируют запустить к 2022 году. Работы ведутся в рамках инвестиционной программы компании.

По словам Макарова, ветка позволит повысить транспортную доступность аэропорта, а также снизить нагрузку на автодорожную сеть. Реализация проекта проводится в два этапа.

Первый предполагает строительство станции Шереметьево-1 с тремя путями и двумя платформами. Его реализация даст возможность запустить поезда от южного к северному терминалу. Интервал движения составит 15 минут, отметил Макаров.

Стоимость проекта оценивается в 12 млрд рублей. Их выделят РЖД, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что «Аэроэкспресс» и Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) запустили совместные рейсы по маршруту Одинцово — аэропорт Шереметьево. На участке между Одинцово и Белорусским вокзалом столицы поезда будут ходить как обычные электрички со всеми остановками.