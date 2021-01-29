Подруга Началовой опубликовала шокирующие кадры с похорон певицы

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Анна Исаева, близкая подруга и PR-директор умершей в 2019 году певицы Юлии Началовой, показала шокирующие кадры с похорон знаменитости.

В социальной сети она опубликовала видео похоронной процессии. На кадрах видно, как много народу пришло проводить артистку в последний путь. Присутствующие несли огромные венки, многие плакали.

Сама Исаева призналась, что до сих пор смотрит это видео с содроганием.

Я приложила в этот пост страшные кадры. Но они составляют часть этой судьбы. Судьбы человека, к смерти которого никто не остался равнодушным. Извините, за непривычный всем вам не позитив, — написал она в Instagram.

Ранее певица Лариса Долина заявила, что первый муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской испортил жизнь артистке. Она вышла замуж за солиста группы «Премьер-министр», блиставшего своей привлекательной внешностью, в 18 лет. Началова не раз говорила, что очень любила мужа, за всё время брака она была счастлива с ним. Но в какой-то момент застала любимого супруга в постели с другой женщиной, появившись дома раньше обычного.

Об этом Долина рассказала в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале в рамках показа фильма «Подлинная история Юлии Началовой». Слова крёстной матери дочери Началовой подтвердила и подруга певицы Ирина Салтыкова на кадрах из другого ток-шоу, куда был приглашён Ланской после смерти бывшей жены. Музыкант всё отрицал, твердил, что Салтыкова выдумала историю с изменой, а разошлись они с Юлией, потому что не смогли жить дальше вместе.

Фильм «Подлинная история Юлии Началовой» был приурочен к 40-летию певицы, которое наступило бы 31 января. Но жизнь артистки оборвалась резко и трагически 16 марта 2019 года. Внезапный уход певицы из жизни до сих пор будоражит поклонников, писал NEWS.ru.