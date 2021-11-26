ОНК: Возможный убийца «колбасного короля» снова хочет сбежать из СИЗО

Подозреваемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Александр Мавриди, находящийся в настоящее время в СИЗО-11 в подмосковном Ногинске, готовит очередной поег. С этой целью он предполагает имитировать самоубийство. Об этом РИА Новости рассказал член Общественной наблюдательной комиссии МО Александр Мальцев.

Александр Мавриди является одним из подозреваемых по делу об убийстве предпринимателя Владимира Маругова. В августе 2021 года вместе с четырьмя сообщниками он уже сбегал из изолятора. но в середине сентября вновь был задержан.

Со слов администрации, он эту суицидальную активность имитирует — там был какой-то похожий акт на самоубийство. Но в самом СИЗО считают, что это связано с подготовкой к очередному побегу — отметил Мальцев.

В настоящее время Мавриди находится на профилактическом учёте как склонный к побегу и нарушениям. Все его действия рассматриваются через призму потенциального побега. Подозреваемый помещён в спецблок, рассчитанный на двух человек, за ним усилено следят, однако в момент попытки имитации самоубийства он был один.

Подозреваемый также часто жалуется на здоровье, однако в администраии СИЗО этот факт также относят на счёт вероятного побега. Там утверждают, что Мавриди использует любую возможность покинуть камеру и выяснить порядок несения смен, изучить окружающую местность.

Мальцев добавил, что попытка суицида у Мавриди была примерно в октябре-ноябре.

Предприниматель Владимир Маругов был застрелен из арбалета в своей бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года. Как полагает следствие, Мавриди с подельников ворвались к бизнесмену в дом, связали его и его сожительницу и начали вымогать деньги. Женщине удалось освободиться, она вызвала полицию. Когда правоохранители прибыли на место, Маругов был уже мёртв.

6 августа Мавриди и четверо его подельников сбежали из изолятора в Истре. Мавриди был задержан 13 сентября.