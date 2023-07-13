Подмосковных врачей начали обучать бесконфликтному общению с пациентами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской области начали проводить тренинги для врачей по бесконфликтному общению, занятия проходят в очном режиме, специалистов обучают выстраиванию эффективных коммуникаций с пациентами, рассказали «Вестям Подмосковья» в пресс-службе регионального Минздрава. По информации первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, обучение проходят терапевты и врачи общей практики.

На поликлиническое звено ложится огромная нагрузка. Ежедневно наши поликлиники посещают порядка 120 тысяч человек, и стрессоустойчивость, умение найти общий язык с пациентом при такой нагрузке — важные качества. Ранее подобный курс прошли администраторы поликлиник — порядка 3,5 тысяч человек, — рассказала Стригункова.

По информации областного Минздрава, тренинги представляют собой лекции и коллективные обсуждения. Медики отрабатывают навыки в ролевой игре с пациентом, которого изображает специалист. Занятия проводят сотрудники Центра развития компетенций Московского областного научно-исследовательского института имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ). До конца года курс могут пройти 630 врачей.

Ранее сообщалось, что врачи вошли в тройку профессий, представители которых больше всего перерабатывают. По данным социологического исследования, больше всего перерабатывают маркетологи (79%), врачи (62%) и педагоги (38%).