https://static.news.ru/photo/d8802830-733f-11ea-9aef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

В Московской области органы ЗАГС начнут регистрировать только факты рождения и смерти. Заключение и расторжение браков приостановлено.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главы региона Андрея Воробьёва. По её данным, все иные действия будут производиться только по поданным заранее заявлениям.

Органы ЗАГС в Подмосковье регистрируют только факты рождения и смерти, — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, эти меры применяются в связи с введением режима ограничений и самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство юстиции РФ предложило временно прекратить заключение и расторжение браков в стране. Причиной послужила угроза распространения коронавируса в стране.