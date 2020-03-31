В Московской области органы ЗАГС начнут регистрировать только факты рождения и смерти. Заключение и расторжение браков приостановлено.
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Органы ЗАГС в Подмосковье регистрируют только факты рождения и смерти, — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, эти меры применяются в связи с введением режима ограничений и самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство юстиции РФ предложило временно прекратить заключение и расторжение браков в стране. Причиной послужила угроза распространения коронавируса в стране.
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