Подмосковные автосалоны вернулись к работе

https://static.news.ru/photo/0bcb2ada-a0bf-11ea-87cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Автосалоны, расположенные на территории Московской области, возобновили свою работу.

Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. По его словам, руководители автосалонов обязаны обеспечить на объектах соблюдение стандарта санитарных норм, утверждённого в области. Всего в Подмосковье расположены 56 салонов, реализующих автомобили и мотоциклы.

Все 56 объектов направили уведомления о готовности возобновить деятельность, — сказал он.

Разин отметил, что руководители автосалонов должны обеспечить тестирование сотрудников на коронавирус в отношении не менее 10% работников, использование посетителями средств индивидуальной защиты. На объекте должна быть нанесена разметка, которая позволит обеспечить расстояние между посетителями в 1,5 метра, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов заявил, что салоны фотоуслуг и организации других сервисных услуг будут закрыты ещё как минимум две-три недели.