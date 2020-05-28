Подмосковные автосалоны вернулись к работе

Автосалоны, расположенные на территории Московской области, возобновили свою работу.
Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. По его словам, руководители автосалонов обязаны обеспечить на объектах соблюдение стандарта санитарных норм, утверждённого в области. Всего в Подмосковье расположены 56 салонов, реализующих автомобили и мотоциклы.
Все 56 объектов направили уведомления о готовности возобновить деятельность, — сказал он.
Разин отметил, что руководители автосалонов должны обеспечить тестирование сотрудников на коронавирус в отношении не менее 10% работников, использование посетителями средств индивидуальной защиты. На объекте должна быть нанесена разметка, которая позволит обеспечить расстояние между посетителями в 1,5 метра,
Ранее NEWS.ru писал о том, что заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов заявил, что салоны фотоуслуг и организации других сервисных услуг будут закрыты ещё как минимум две-три недели.
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