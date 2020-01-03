В Подмосковье днём 4 января вторгнется холодный фронт, который принесёт мокрый снег и сильный ветер.
С 14:00 и до конца 4 января по Московской области ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега в том числе на линии электропередачи, —
сообщилиТАСС в пресс-службе областного управления МЧС.
В ведомстве уточнили, что местами ожидается гололёд и усиление ветра до 15 метров в секунду.
Ранее NEWS.ru писал, что на Рождество в столицу придёт скандинавский циклон. Погода ожидается облачная с небольшими прояснениями. Высота снежного покрова составит примерно от пяти до семи сантиметров.
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