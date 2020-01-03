https://static.news.ru/photo/6b26df02-2ed6-11ea-9d4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Подмосковье днём 4 января вторгнется холодный фронт, который принесёт мокрый снег и сильный ветер.

С 14:00 и до конца 4 января по Московской области ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега в том числе на линии электропередачи, — сообщили ТАСС в пресс-службе областного управления МЧС.

В ведомстве уточнили, что местами ожидается гололёд и усиление ветра до 15 метров в секунду.

Ранее NEWS.ru писал, что на Рождество в столицу придёт скандинавский циклон. Погода ожидается облачная с небольшими прояснениями. Высота снежного покрова составит примерно от пяти до семи сантиметров.