https://static.news.ru/photo/e2ff691c-736f-11ea-81d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минюст России подготовил проект о дистанционной регистрации смертей и рождений в связи с пандемией коронавируса.

Отмечается, что ведомство форсировало работу над сервисами «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека», предназначенных для внедрения возможности оказания госуслуг по регистрации актов гражданского состояния полностью в дистанционном формате.

Эти сервисы позволят организовать предоставление государственных услуг, связанных с указанными жизненными ситуациями, без личного посещения заявителями органов, предоставляющих государственные услуги, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, что в Московской области органы ЗАГС начнут регистрировать только факты рождения и смерти. Заключение и расторжение браков приостановлено.

NEWS.ru писал, что московские ЗАГСы ограничили количество присутствующих на бракосочетаниях. Из-за коронавируса церемонию могут посетить не более пяти человек.