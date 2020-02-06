https://static.news.ru/photo/a9b5c3b4-48c6-11ea-8d60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lex Rayton/imageBROKER.com/Global Look Press

Руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил, что после трагедии в аэропорту Шереметьево, когда при аварийной посадке загорелся Sukhoi Superjet 100, была сформирована группа по выработке дополнительных мероприятий по обеспечению надёжности и безопасности полётов для этого типа самолётов.

Мероприятия включают усовершенствования программ подготовки, в частности применительно к режиму прямого управления. Это касается всех этапов полёта: взлёта, набора высоты, приземления, — рассказал «Звезде» Нерадько.

По его словам, уже подготовлено и проходит межведомственное согласование «мероприятия по совершенствованию тренажёрной подготовки» пилотов.

Как писал NEWS.ru, представитель Следственного комитета РФ сообщил, что в крушении самолёта SSJ 100 в аэропорту Шереметьево виноват командир экипажа Денис Евдокимов. Он подчеркнул, что подобные посадки не предусмотрены не только для SSJ, но и, например, для Boeing и Airbus, поэтому вина за случившееся лежит на пилоте. Евдокимов сейчас с адвокатом знакомится с материалами дела.

В аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года аварийно приземлился и загорелся самолёт Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот». На борту лайнера, следовавшего из Москвы в Мурманск, находились 78 человек. По данным СК, в результате ЧП погиб 41 человек.