https://static.news.ru/photo/c3d856d6-43fc-11ea-ab76-fa163e074e61_660.jpg Мая Хужина Фото: горсовет-керчь.рф

Глава городского совета Керчи Мая Хужина намерена отозвать заявление об уходе в отставку, написанное после скандала с подарками блокадникам.

Я отзываю своё заявление, это была сиюминутная слабость, — объяснила Хужина в беседе с ТАСС.

Мая Хужина, её заместитель Лариса Щербула и ещё несколько городских чиновников посетили 11 человек, переживших блокаду Ленинграда. Фотографии с этих встреч, опубликованные Хужиной, вызвали возмущение общественности. На снимках видно, что чиновницы были одеты в шубы, а в качестве подарков блокадником вручался хлеб в целлофановом пакете.

Позже чиновница объяснила, что подарки представляли собой не обычный хлеб, а караимские пироги с мясом. Глава региона Сергей Аксёнов поручил провести по факту инцидента служебное расследование. 31 января стало известно, что глава городского совета Керчи уходит в отставку.

Ранее, как писал NEWS.ru, пережившая блокаду Ленинграда Евгения Александровна Прошина рассказала, как отнеслась к поздравлению администрации, решившей «порадовать» блокадников хлебом. По её словам, она, как и все ветераны, подарком осталась довольна.