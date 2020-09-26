Почти три четверти населения Земли верят, что женщины должны работать

https://static.news.ru/photo/27521734-016b-11eb-a2cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Примерно три четверти жителей нашей планеты выразили несогласие с заявлением о том, что женщины не должны работать.

Такие данные приводятся в опросе, проведённом «Ромиром» совместно с GlobalNR весной 2020 года среди более 7100 тыс. жителей ведущих стран мира.

73% опрошенных заявили, что категорически не согласны с утверждением «женщины не должны работать». Обратное мнение выразили 16% респондентов, 11% отметили, что согласны с утверждением частично.

Самой «толерантной» страной к женскому труду стала Бразилия: лишь 4% опрошенных высказались в пользу утверждения о том, что женщине работать не полагается. Самый высокий показатель согласных с заявлением отмечен в Индии, там за то, что работать должны только мужчины, выступают 45%.

В России хотели бы освободить женщин от работы 18% опрошенных. С заявлением не согласились 58% респондентов, среди которых 24% — категорически против подобного заявления.

Проблема равноправия уже давно является темой для острых обсуждений. Сейчас же мы отмечаем необычную поляризацию мнений по вопросу необходимости женщинам работать: с одной стороны Индия, остающаяся патриархальным государством, а с другой — космополитическая Бразилия. Россия же снова оказалась близка к остальным странам ввиду прогрессивных трендов, которые, однако, всё ещё сдерживаются традиционным укладом жизни, — комментирует результаты опроса президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что, по данным опроса, в РФ падает уровень доверия к теленовостям.