Опрос показал падение доверия россиян к теленовостям

https://static.news.ru/photo/e0988c0c-0169-11eb-a598-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

В августе 2020 года доля жителей России, доверяющих новостным сообщениям о ситуации в стране и мире по телевизору, упала ниже 50%.

На фоне падения доверия к телевидению как к источнику новостей выросла популярность социальных сетей, интернет-СМИ и Telegram-каналов, свидетельствуют данные опроса Левада-Центра.

Доля респондентов, предпочитающих узнавать о новостях по телевизору, сократилась с 85% в марте 2018 года до 69% в августе 2020 года, а число тех, кто доверяет информации из телеэфира, упало с 51% до 48%.

Интерес к социальным соцсетям как источнику новостей вырос за тот же период с 21% до 38%, а уровень доверия к изложенной там информации — с 15% до 24%.

Интернет-изданиям доверяют 23% россиян (19% в марте 2018 года), газетам и радио — по 10% (8% и 9% соответственно), Telegram-каналам — 7% респондентов.

Опрос был проведён 20–26 августа среди граждан России старше 18 лет в 137 населённых пунктах России. Погрешность данных не превышает 3,4%.

Ранее NEWS.ru писал, что согласно опросу, более 50% россиян не хотят прививаться вакциной от COVID-19 «Спутник V» российского производства.