Опрос: более половины россиян не хотят прививаться вакциной «Спутник V»

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Более половины россиян (54%) не хотят прививаться от коронавируса отечественной вакциной «Спутник V». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого «Левада-Центром».

Согласны на прививку 38% респондентов. Ещё 2% заявили, что они против любых прививок, а 6% затруднились ответить.

Чувство гордости и радости от появления вакцины испытали в общей сложности 27% опрошенных. С сомнением и недоверием к этой новости отнеслись 40%, безразличными остались 10% респондентов, испытали страх — 6%. Ничего не слышали о вакцине 2% участников исследования, сообщается на сайте центра.

Наибольшее отторжение вакцина вызывает у молодёжи: прививаться не готовы 62,4% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет, согласны — 31,3%. Среди опрошенных в возрасте 40-50 лет лояльность к препарату выше: готовы прививаться 37,2%, против — 52,5%, пишут «Открытые медиа», принимавшие участие в подготовке вопросов.

Опрос проводился 20-26 августа в 137 населённых пунктах. В нём принял участие 1601 человек в возрасте от 18 лет.

Вакцина «Спутник V», разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (НИЦЭМ), была зарегистрирована 11 августа. Накануне стало известно, что центр получил разрешение на пострегистрационные испытания препарата. Предполагается, что добровольцы начнут его получать 4-5 сентября.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина начала поступать в гражданский оборот. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Кроме того, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, препарат готовы приобрести 27 стран.