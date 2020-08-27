Российская вакцина от COVID-19 поступила в гражданский оборот

https://static.news.ru/photo/f9013330-e863-11ea-8842-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о работе над российской вакциной от коронавируса. По его словам, препарат начал поступать в гражданский оборот.

Такое заявление он сделал на общероссийской акции «Мы вместе». Он уверен, что вакцина стала «достойным оружием» страны в борьбе с COVID-19.

У нас появилось достойное оружие — это вакцина, и сейчас она уже начинает поступать в гражданский оборот, в том числе на сайте Москвы открыта запись на клинические исследования третьей фазы, почти 40 тыс. человек примут участие, — поделился глава ведомства.

Он отметил, что в рамках третьего этапа испытаний также начались поставки препарата в медицинские учреждения. Кроме того, сейчас три другие вакцины в РФ находятся на стадии регистрации.

При этом он сказал, что эпидемия коронавируса в стране ещё не закончилась и больше 80 тысяч человек сейчас лежат в больницах с COVID-19.

Накануне президент Владимир Путин выразил надежду, что врачи справятся с коронавирусом и в России не будет второй волны пандемии.

Как писал NEWS.ru, Путин на совещании с членами правительства 11 августа заявил, что в стране зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19, которую якобы уже опробовала на себе одна из его дочерей. Препарат «Гам-Ковид-Вак» создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (НИЦЭМ), хотя разработка прошла лишь два из необходимых по международным стандартам трёх этапов испытаний. Ранее на это указывала Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) в письме министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Тем не менее вакцину начнут производить уже в течение двух недель.