Минздрав: больше 80 тысяч лежат в больницах с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/853e247a-e85f-11ea-8cde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о распространении коронавируса. По его словам, в настоящее время в больницах находятся больше 80 тысяч человек с COVID-19.

Такое заявление он сделал на общероссийской акции «Мы вместе».

Сегодня, к сожалению, пока полностью эпидемия не закончилась. У нас сегодня более 80 тыс. человек находятся в больницах. Помощь по-прежнему нужна, — сказал глава ведомства.

Он уверен, что больницы страны готовы ко второй волне коронавируса. Страна получила «достойное оружие» в виде вакцины, поставки которой в медучреждения в рамках третьего этапа испытаний уже начались.

У нас появилось достойное оружие — это вакцина, и сейчас она уже начинает поступать в гражданский оборот, в том числе на сайте Москвы открыта запись на клинические исследования третьей фазы, почти 40 тыс. человек примут участие, — подчеркнул он.

Мурашко добавил, что сейчас на этапе регистрации в РФ находится ещё три вакцины.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин выразил надежду, что врачи справятся с коронавирусом и в России не будет второй волны пандемии.