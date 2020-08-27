Путин надеется, что второй волны коронавируса не будет

Президент Владимир Путин выразил надежду, что врачи справятся с коронавирусом и в России не будет второй волны пандемии.
В настоящий момент на территории страны достаточно большое число заражённых, но мало погибших,
Надеюсь, что нам удалось пройти пик вспышки заболевания, — сказал он.
Глава государства призвал людей соблюдать ограничительные меры, так как COVID-19 не исчез.
Индивидуализм некоторых граждан и нежелание учитывать чужие интересы приводят к вспышке коронавируса в ряде стран, — подчеркнул он.
Руководитель страны отметил, что в восьми регионах РФ популяционный иммунитет сейчас составляет 25%.
Как писал NEWS.ru, в 2020 году из-за пандемии коронавируса традиционная прямая линия с главой государства не состоялась, однако Путин несколько раз выступал с обращениями по поводу эпидобстановки в стране и в связи с голосованием за поправки в Конституцию.
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