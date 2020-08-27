Путин надеется, что второй волны коронавируса не будет

https://static.news.ru/photo/bd2f105a-e856-11ea-86ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин выразил надежду, что врачи справятся с коронавирусом и в России не будет второй волны пандемии.

В настоящий момент на территории страны достаточно большое число заражённых, но мало погибших, рассказал политик в интервью на телеканале «Россия 1». По его мнению, это является признаком готовности системы здравоохранения к мобилизации.

Надеюсь, что нам удалось пройти пик вспышки заболевания, — сказал он.

Глава государства призвал людей соблюдать ограничительные меры, так как COVID-19 не исчез.

Индивидуализм некоторых граждан и нежелание учитывать чужие интересы приводят к вспышке коронавируса в ряде стран, — подчеркнул он.

Руководитель страны отметил, что в восьми регионах РФ популяционный иммунитет сейчас составляет 25%.

Как писал NEWS.ru, в 2020 году из-за пандемии коронавируса традиционная прямая линия с главой государства не состоялась, однако Путин несколько раз выступал с обращениями по поводу эпидобстановки в стране и в связи с голосованием за поправки в Конституцию.