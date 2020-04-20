Кремль анонсировал новое совещание Путина по коронавирусу

Президент России Владимир Путин проведёт новое совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в России, связанной с коронавирусом. Глава государства ознакомится с прогнозами экспертов по течению пандемии в РФ и обсудит меры профилактики.
У президента запланировано достаточно большое совещание в режиме видеоконференции по санитарно-эпидемиологической обстановке в России, — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В совещании запланировано участие ведущих экспертов, которые помогут понять, насколько эффективны принимаемые в России ограничительные меры,
По состоянию на 20 апреля общее число инфицированных в России достигло 47 121. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни, писал NEWS.ru.
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