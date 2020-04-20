Кремль анонсировал новое совещание Путина по коронавирусу

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Россияне, находясь на самоизоляции, всё чаще спрашивают в Интернете, чем занять себя. Об этом свидетельствуют данные «Яндекса».

В длительном домашнем заточении россияне стали интересоваться тем, о чём раньше вряд ли подумали бы. В списке запросов — виртуальные бары, аренда собак, жонглирование, оригами. Помимо этого, растёт интерес к...