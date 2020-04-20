В России за сутки выявили 4268 случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6056d0ce-82db-11ea-8ff4-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

В России за минувшие сутки зафиксировано 4268 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число инфицированных достигло 47121.

По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.

За сутки также зафиксировано 44 летальных исхода. Всего с начала пандемии в России скончались 405 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что внештатный эпидемиолог России Николай Брико объяснил рост числа выявляемых заболевших с коронавирусом расширением тестирования. Он также отметил, что число летальных исходов по России не более 0,9%. Это гораздо ниже, чем в других странах.