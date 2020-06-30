Кремль анонсировал новое обращение Путина к россиянам

https://static.news.ru/photo/5b0b5a8e-bab4-11ea-a26f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин снова выступит с обращением к россиянам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, выступление российского лидера запланировано на вторую половину дня, ориентировочно после двух часов.

Давайте так, я не то, что не исключаю, тогда уже так скажу — да, действительно, сегодня Путин обратится с телеобращением к россиянам, — цитирует его РИА Новости.

Тема, которую затронет президент, пока неизвестна.

Ранее Песков не исключил, что Путин может обратиться к гражданам перед основным днём голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Из-за пандемии коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Основной закон РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. В бюллетенях избирателям предлагается только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам, писал NEWS.ru.