Почти половина россиян сказали, что не хотят заводить детей

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Специалисты Аналитического центра НАФИ провели опрос, в результате которого выяснилось, что почти половина россиян младше 45 лет не хотят заводить детей. Отрицательно на соответствующий вопрос ответили 46% респондентов.

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи человек детородного возраста, проживающие на территории 53 регионов РФ.

О нежелании заводить детей сообщили 46% опрошенных, 42% заявили об обратном. Среди женщин 51% сказали, что не хотят становиться родителями, а среди мужчин — 41%.

Почти четверть респондентов (24%) объяснили своё нежелание заводить детей сложным финансовым положением. Ещё 15% сказали, что у них для этого нет партнёра, а 12% пожаловались на трудности с жилплощадью.

Женщины, как показал опрос, не хотят становиться матерями в связи с трудностями в карьере, из-за состояния здоровья или ввиду возраста.

Заместитель директора направления социально-экономических исследований НАФИ Ирина Гильдебрандт отметила, что результаты опроса говорят о популярности осознанного деторождения, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, большинство заключённых в России считают, что жизнь на воле хуже или ничем не отличается от жизни в колонии, свидетельствуют данные опроса НИИ МВД, которые привёл священнослужитель и правозащитник Григорий Михнов-Войтенко.