Почти две трети россиян назвали 90-е плохим временем

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Около 62% опрошенных россияне негативно оценили 1990-е годы. Чаще всего респонденты указывали на бандитизм, бедность и дефицит товаров, следует из исследования «Левада-центра».

Пожилые люди чаще негативно отзывались о десятилетии распада Советского Союза и создания российской демократии — более 70% недовольных оказались в категории старше 60 лет. Среди россиян от 18 до 36 лет только 53% назвали 90-е плохим временем.

Наибольшей неожиданностью для себя авторы исследования Ксения Агапеева и Оксана Гребень назвали низкий процент россиян, вспомнивших хорошее о 1990-х, — сообщает РБК.

По информации «Левада-центра», хорошими чертами десятилетия опрошенные называли доступность ведения бизнеса, сохранение советских льгот, большую свободу и собственную молодость или детство. Ни один из пунктов не упомянули больше 6% респондентов.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года руководивший правительством Дмитрий Медведев назвал 90-е важным временем для страны и отметил, что несмотря на трудности, https://news.ru/politics/medvedev-nazval-1990-e-vazhnymi-dlya-rf-vremenem/происходили нужные перемены и значимые события.