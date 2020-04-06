Почти две трети россиян назвали 90-е плохим временем

Около 62% опрошенных россияне негативно оценили 1990-е годы. Чаще всего респонденты указывали на бандитизм, бедность и дефицит товаров, следует из исследования «Левада-центра».
Пожилые люди чаще негативно отзывались о десятилетии распада Советского Союза и создания российской демократии — более 70% недовольных оказались в категории старше 60 лет. Среди россиян от 18 до 36 лет только 53% назвали 90-е плохим временем.
Наибольшей неожиданностью для себя авторы исследования Ксения Агапеева и Оксана Гребень назвали низкий процент россиян, вспомнивших хорошее о 1990-х, — сообщает РБК.
По информации «Левада-центра», хорошими чертами десятилетия опрошенные называли доступность ведения бизнеса, сохранение советских льгот, большую свободу и собственную молодость или детство. Ни один из пунктов не упомянули больше 6% респондентов.