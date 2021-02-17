Почти 60% россиян недовольны своей работой

https://static.news.ru/photo/026e6038-6a33-11e9-b5f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: McPHOTO/M. Begsteiger/imago stock&people/Global Look Press

Россияне растеряли лояльность к своим работодателям, около 60% сотрудников недовольны местом своей работы. В 2020 году индекс лояльности россиян к работодателю еNPS рухнул до −32.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на аналитиков НАФИ, большинство россиян не готовы рекомендовать своё место работы друзьям или знакомым.

Сотрудники делятся на три условные группы — «промоутеры» (сторонники), «нейтралы» и «критики». Значение индекса представляет собой разницу между долями «промоутеров» и «критиков» в диапазоне от —100 до 100 баллов, — сказали аналитики.

В основном работников российских компаний не устраивают зарплаты, специфика работы и отсутствие гарантий и стабильности.

Эксперты уверены, свою лепту внесли налоговая политика, пандемия, а также увеличение конкуренции. Многие россияне оказались «заперты»: они не могут повлиять на увеличение зарплаты, но и уйти в другое место тоже нет возможности, так как ситуация на рынке вакансий сейчас крайне неспокойная, отметил зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

Несмотря на все сложности, менять работу россияне пока не спешат. 71% опрошенных пока не готов искать другое место. 55% из них активно критикуют ту работу, которую выполняют.

В течение десяти лет в России может наступить дефицит средств на выплату пенсий россиянам. У Пенсионного фонда (ПФР) просто не останется денег, потому что число работающих граждан сравняется с количеством пенсионеров, писал NEWS.ru. Такой прогноз сделал финансовый аналитик и экономист Виталий Калугин.